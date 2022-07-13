13 Tem 2022 - 11:59- Gündem G: 13 Tem 2022 - 12:06

Bayram: Sahte güneş gözlüğü kullanmayın

Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Bayram, sahte güneş gözlüklerinin göze verdiği zararları vurgulayarak yaz aylarında doğru güneş gözlüğü seçiminin önemli olduğunu söyledi
Bayram: Sahte güneş gözlüğü kullanmayın mask

Kocaeli Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaz aylarının iyice hissedildiği ve güneşin etkilerinin arttığı bugünlerde güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini ifade etti. Gözlük kullanırken yapılan en büyük hatalardan birinin sahte gözlük kullanılması olduğunu söyleyen Oda Başkanı Bayram, “Ülkemizde sayısı azalsa da büyük oranda sahte ve imitasyon gözlük kullanan bir kitle var. Bu kullanıcılar bütçelerini kısıtlamak isterken aslında gözlerine büyük zarar veriyorlar. Bu imitasyon gözlükler zararlı ışınlara karşı herhangi bir koruyuculuk içermediği gibi zararlı ışınların etkisini daha da artırarak göze ulaştırıyor. Netice itibariyle imitasyon gözlükler göz sağlığına çok büyük tehlike saçıyor."dedi.

KALİTELİ GÖZLÜK KULLANIN

Güneş gözlüklerinin en az dereceli optik gözlükler kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bayram, "Biz optisyenler yani bu işin uzmanları olarak bütün görme araçlarının optik müesseselerden alınması gerektiğini vurguluyoruz. Kanunlar da bunu gerektiriyor. Çünkü göz sağlığı insan yaşamının en önemli etkenlerinden biridir. Bundan dolayıdır ki optik müesseseler yılın belirli zamanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu yüzden güneş gözlüğü internetten, ucuzluk pazarından, kozmetik dükkânından değil; tamamen alanında uzman optisyenlerin yer aldığı optik müesseselerden alınmalıdır.

GÖZLÜK SEÇİMİ ÖNEMLİ

Optisyen arkadaşlarımız gözlük seçiminde sizleri destekleyecek ve mesleğinizden tutun ten renginize kadar, yüz hatlarınızdan ve burun yapınızdan tutun, gözlük kullanma amacınıza kadar ihtiyacınız olanı analiz ederek size yakışan gözlük model önerilerini sunacaklardır. Hem teknik bilgileri hem de estetik bakış açıları ile en doğru çerçeve ve cam kombinasyonunu yaparken size sağlıklı ve konforlu bir görüş sunacaklardır. Sonuç olarak dereceli gözlük, lens gibi görme araçlarında olduğu gibi güneş gözlüğü de optik müesseselerden alınmalıdır. Göz sağlığı tehlikeye atılmamalıdır." dedi.

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13 Tem 2022 - 11:59 - Gündem

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