İşte Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi

Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda içme suyu seviyesi yüzde 84 olarak ölçüldü. Yuvacık Barajı'nın, geçmiş yıllara oranla temmuz ayı içerisindeki su seviyesinin mevsimsel yağışların fazla olması nedeniyle ortalamanın üzerinde olduğu görüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde bulunan verilere göre, 8 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 84 olarak belirlendi. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, 42 milyon 970 bin metreküp su bulunuyor.