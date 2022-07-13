Benzinde indirim

Petrol fiyatları son günlerde küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle sert gerilerken, bu gelişme akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1,55 TL indirime gidilecek. Bu indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul’da 23,67 TL, Ankara’da 23,78 TL, İzmir’de ise 23,8 TL olması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları bu yıl hem petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmanın hem de dolar/TL kurundaki sıçramanın etkisiyle sert yükselmişti. Benzin bundan bir yıl önce 7,8 TL, yılbaşında ise 12,3 TL idi.
PETROL GERİLEDİ
Petrol fiyatları dün nisandan bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına gerilemişti. Ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dönük beklentilerle Çin’de yaşanan corona virüsü kısıtlamaları fiyatların baskılanmasında etkili oldu. Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Böylece benzin fiyatlarında 1,52 TL’lik indirim gerçekleştirilmiş oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.