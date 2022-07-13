Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: Maliyetleri öngöremiyoruz

TÜİK, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayınladı. TÜİK’in paylaştığı verilere göre inşaat maliyetlerinde en büyük artış yüzde 130,73'le malzeme kaleminde olurken, işçilik ücretlerindeki artış yüzde 44'te kaldı. TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı.

“MALİYETLERİN ARTMASI KONUT ÜRETİMİNİN ZORA GİRDİĞİNİ GÖSTERİR”

TÜİK’in açıklamaları sonrası Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş basın açıklaması gerçekleştirdi. Keleş açıklamasında, “Türkiye'de konut fiyatlarının artmasının temelindeki faktörlerden birisi inşaat maliyetlerinin artmasıdır. İnşaat maliyet endeksinde yaşanılan artışlar sebebi ile müteahhitlerin konut üretiminde zora girdiğini görmekteyiz. Maliyetlerin artması, konut üretiminin yavaşlaması ve az konutun olması mevcut konut fiyatlarını doğrudan etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

“MALİYET ARTIŞLARININ KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR”

Maliyetlerleri öngöremiyoruz diyen Keleş, “Açıklanan verilere batığımızda TÜİK’in inşaat maliyet endeksi istatistikleri, konut fiyatlarında yaşanan artışın tek sebebinin arz açığı olmadığını ortaya koyuyor. İnşaat maliyetleri yükseldikçe maalesef ev fiyatları ve kiralarda yükselmeye devam ediyor” dedi. Bu maliyetler ile müteahitlerimiz konut üretmekte zorlanıyor ve yatırım yapmaya çekiniyor diyen Keleş, Maliyetleri öngörmenin mümkün olmadığını ve konut üretimin artması için maliyet artışlarının kontrol altına alınması gerektiğini dile getirdi.