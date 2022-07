Hamsinin fiyatı ocak söndürür

Her yıl Müslümanlar tarafından kutlanan kurban bayramında bu yılda binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurban edildi. Kırmızı et tüketiminin oldukça yoğun olduğu bu dönemde beyaz et fiyatları gerilerdi. Ancak enflasyon nedeni ile istenen gerileme yaşanmadı. Kırmızı et tüketiminin dışında kalanlar ise beyaz ete yöneldi.

“BALIK ÇEŞİTLERİNE TALEP ARTTI”

Balıkhan esnaflarından Ahmet İslamoğlu, mevsimden dolayı balık fiyatlarında yükseliş olduğunu belirterek buna rağmen balığa talebin devam ettiğini ifade etti. İslamoğlu, “Yaz dönemi olduğu için fiyatlar bu şekilde. Aynı zamanda av sezonu kapanmış durumda. Balık az olduğu zaman fiyatlar haliyle artar. Bolluk döneminde ise düşer. Kırmızı et tüketmek istemeyenler beyez ete ve balığa yöneliyor. Şu anda balık çeşitlerine de talep artmış durumda. Eylül ayında ise av sezonunun açılmasıyla bolluk artacak ve fiyatlar düşecektir” dedi.

İŞTE BALIKHAN’DA FİYATLAR

Kefal Tane: 50 lira

Hamsi Kilogram: 130 lira

Sardalya Kilogram: 70 lira

İstavrit Kilogram: 135 lira

Tekir: 135 lira

İspari: 60 lira

Levrek Tane: 50 lira

Kefal Tane: 40 lira

Uskumru Kilogram: 80 lira

Barbun: 160 lira

Mezgit Kilogram: 150 lira

Çupura Tane: 50 lira