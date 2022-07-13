Hamsinin fiyatı ocak söndürür

Her yıl Müslümanlar tarafından kutlanan kurban bayramında bu yılda binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurban edildi. Kırmızı et tüketiminin oldukça yoğun olduğu bu dönemde beyaz et fiyatları gerilerdi. Ancak enflasyon nedeni ile istenen gerileme yaşanmadı. Kırmızı et tüketiminin dışında kalanlar ise beyaz ete yöneldi.
“BALIK ÇEŞİTLERİNE TALEP ARTTI”
Balıkhan esnaflarından Ahmet İslamoğlu, mevsimden dolayı balık fiyatlarında yükseliş olduğunu belirterek buna rağmen balığa talebin devam ettiğini ifade etti. İslamoğlu, “Yaz dönemi olduğu için fiyatlar bu şekilde. Aynı zamanda av sezonu kapanmış durumda. Balık az olduğu zaman fiyatlar haliyle artar. Bolluk döneminde ise düşer. Kırmızı et tüketmek istemeyenler beyez ete ve balığa yöneliyor. Şu anda balık çeşitlerine de talep artmış durumda. Eylül ayında ise av sezonunun açılmasıyla bolluk artacak ve fiyatlar düşecektir” dedi.
İŞTE BALIKHAN’DA FİYATLAR
Kefal Tane: 50 lira
Hamsi Kilogram: 130 lira
Sardalya Kilogram: 70 lira
İstavrit Kilogram: 135 lira
Tekir: 135 lira
İspari: 60 lira
Levrek Tane: 50 lira
Kefal Tane: 40 lira
Uskumru Kilogram: 80 lira
Barbun: 160 lira
Mezgit Kilogram: 150 lira
Çupura Tane: 50 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Öz Kartepeli - Yemesin kafa çalışmasın o değilde makarna yoğurtta yiyemicez
Pandora - Bence ucuz Herşey ateş pahası olduğu dönemde.
İrfan - Ooohhh
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.