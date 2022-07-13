13 Tem 2022 - 13:26- Gündem G: 13 Tem 2022 - 13:28

Hamsinin fiyatı ocak söndürür

Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketiminin yanında, beyaz ete de talep arttı. Fiyatların oldukça yüksek olduğu Balık Han’da hamsinin kilosu 130 liradan satılıyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Hamsinin fiyatı ocak söndürür mask
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Her yıl Müslümanlar tarafından kutlanan kurban bayramında bu yılda binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurban edildi. Kırmızı et tüketiminin oldukça yoğun olduğu bu dönemde beyaz et fiyatları gerilerdi. Ancak enflasyon nedeni ile istenen gerileme yaşanmadı. Kırmızı et tüketiminin dışında kalanlar ise beyaz ete yöneldi.

“BALIK ÇEŞİTLERİNE TALEP ARTTI”

Balıkhan esnaflarından Ahmet İslamoğlu, mevsimden dolayı balık fiyatlarında yükseliş olduğunu belirterek buna rağmen balığa talebin devam ettiğini ifade etti. İslamoğlu, “Yaz dönemi olduğu için fiyatlar bu şekilde. Aynı zamanda av sezonu kapanmış durumda. Balık az olduğu zaman fiyatlar haliyle artar. Bolluk döneminde ise düşer. Kırmızı et tüketmek istemeyenler beyez ete ve balığa yöneliyor. Şu anda balık çeşitlerine de talep artmış durumda. Eylül ayında ise av sezonunun açılmasıyla bolluk artacak ve fiyatlar düşecektir” dedi.

İŞTE BALIKHAN’DA FİYATLAR

Kefal Tane: 50 lira

Hamsi Kilogram: 130 lira

Sardalya Kilogram: 70 lira

İstavrit Kilogram: 135 lira

Tekir: 135 lira

İspari: 60 lira

Levrek Tane: 50 lira

Kefal Tane: 40 lira

Uskumru Kilogram: 80 lira

Barbun: 160 lira

Mezgit Kilogram: 150 lira

Çupura Tane: 50 lira

 

 

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13 Tem 2022 - 13:26 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Öz Kartepeli - Yemesin kafa çalışmasın o değilde makarna yoğurtta yiyemicez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Temmuz 16:32
02

Pandora - Bence ucuz Herşey ateş pahası olduğu dönemde.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Temmuz 15:19
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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