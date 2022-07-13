13 Tem 2022 - 13:59- Gündem G: 13 Tem 2022 - 14:01

KYK faizleri silinecek mi? Bakan açıkladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli öğrenci kredisi alan üniversite mezunlarının borçları altı sıfırlı hanelere geldi. Bugün bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bu bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimizi bu anlamda hiç mağdur etmedik. Etmeyeceğiz" dedi.
KYK faizleri silinecek mi? Bakan açıkladı mask

Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL'lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL'ye çıktığını gösteren gencin tweet'ini paylaşan  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” çağrısında bulunmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bugün yaptığı açıklamada KYK borçlarına değindi ve şunları söyledi:

– 351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil. Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli.

– Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’yle alakalı konuları detaylıca çalıştık. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyuyla paylaşacak.
# başkanı, bir, ardından, chp

13 Tem 2022 - 13:59 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Misafir - Ben aldım ve geri ödedim eğer faizler silinecekse benim ödediğim faizde bana geri ödensin. Alırken çok tatlı geliyor da geri öderken mi acı geliyor herkes devletimize olan borcunu ödemeli

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Temmuz 15:18
02

Cemal - @Misafir 01 nolu yoruma cevabı: Sen aldın n güzel odemışsin fakat okulunu bitiripte iş bulamayanlar n yapsın senin torpilin ağır basmış hemen iş bulmuşum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Temmuz 16:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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