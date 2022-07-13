13 Tem 2022 - 15:47- Gündem G: 13 Tem 2022 - 15:48

Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor

Genç Memur Sen İl Başkanı Tolga Kök, Genç Memur Sen Balkan Akademisi'nin başlayacağı müjdesini verdi
Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor mask

Genç Memur Sen tarafından düzenlenen akademiye katılan 12 bin genç arasında imtihana girip başarıya ulaşan 56 genç Kudüs gezisine uğurlandı. Bu programın ardından Genç Memur Sen İl Başkanı Tolga Kök, Balkan coğrafyasına yönelik bir akademi ve gezi programı düzenleneceğini açıklandı. Çevrimiçi olarak Genç Memur-Sen Youtube kanalında gerçekleşecek 8 dersin ardından yapılacak sınavda başarılı olan 5 aday, Balkan ziyareti ile ödüllendirilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ BUGÜN

Akademinin dersleri çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21.00- 22.30 arasında yapılacak. Ayrıca her dersin sonunda yapılacak mini testlerden sonra 10 kişiye konuyla ilgili kitaplar gönderilecek.Balkanların tarihine, kültürüne, sosyolojisine, siyasal yapısına, sanat ve edebiyatına merak duyan 18-35 yaş aralığındaki gençler için büyük bir fırsat olan Balkan Akademisi’nin son başvuru tarihi ise bugün olarak açıklandı.
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13 Tem 2022 - 15:47 - Gündem

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