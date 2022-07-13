Prof. Dr. İnan İlker Arıkan Atakent Cihan Hastanesi’nde

1974 yılında Tarsus’da doğan Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, Atakent Cihan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı.
HASTA KABULÜNE BAŞLADI
Çalışma hayatına Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, sırasıyla Bursa Askeri Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda hizmet sundu.
PROF. DR. ARIKAN BU ALANLARDA TANI VE TEDAVİ HİZMETİ SUNACAK
Tüp bebek tedavisi
Jinekolojik kanser ameliyatları (Rahim kanseri, Yumurtalık kanseri)
Yumurtalık kistleri
Myomlar
Dış gebelik
Rahim Sarkmaları
Sistosel – Rektosel operasyonlar
Vajinit
Vajinismus
Rahim ağzı yarası
Rahim ağzı kanseri erken tanısı
Genital Siğiller
Adet düzensizliği
PMS
PAPS
İdrar kaçırma
HPV aşısı
DNA testi
Gebelik takibi
Gebelik öncesi tetkikler
Erken gebelik problemleri
Normal doğum
Ağrısız doğum
Sezaryen
Yüksek riskli gebelik takibi
DOWN Sendromu tarama testleri
Anne karnında DNA
Ayrıntılı ultrason
Menopoz dönemi takipleri
Meme Usg,
Mamografi
Kmd
İnfertilite
Folikül Takibi (Yumurta takibi) ve Tedavi Öncesi Tetkikler (HSG)
Ovulasyon indüksiyonu
HAI (Aşılama)
Tüp bebeğe hazırlık
Genital estetik
Tüp ligasyonu
Rahim ameliyatları (TAH BSO)
RIA (Spiral) uygulanması
Doğum kontrolü
Kapalı ameliyatlar(Laparoskopi, Kolposkopi)
Yumurtalık kisti cerrahisi
Dış gebelik cerrahisi
Rahim ve yumurtalıkların alınması
Histereskopi
Polip çıkarılması
Rahimdeki perdenin alınması
Amniosentez
Tubalrezanastomoz
Sezeryan hattı defektleri onarımı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.