13 Tem 2022 - 15:49- Sağlık G: 13 Tem 2022 - 15:50

Prof. Dr. İnan İlker Arıkan Atakent Cihan Hastanesi’nde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, Atakent Cihan Hastanesi’nde tam zamanlı olarak hasta kabulüne başladı
Prof. Dr. İnan İlker Arıkan Atakent Cihan Hastanesi’nde mask

1974 yılında Tarsus’da doğan Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, Atakent Cihan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı.

HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Çalışma hayatına Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, sırasıyla Bursa Askeri Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda hizmet sundu.

PROF. DR. ARIKAN BU ALANLARDA TANI VE TEDAVİ HİZMETİ SUNACAK

Tüp bebek tedavisi

Jinekolojik kanser ameliyatları (Rahim kanseri, Yumurtalık kanseri)

Yumurtalık kistleri

Myomlar

Dış gebelik

Rahim Sarkmaları

Sistosel – Rektosel operasyonlar

Vajinit

Vajinismus

Rahim ağzı yarası

Rahim ağzı kanseri erken tanısı

Genital Siğiller

Adet düzensizliği

PMS

PAPS

İdrar kaçırma

HPV aşısı

DNA testi

Gebelik takibi

Gebelik öncesi tetkikler

Erken gebelik problemleri

Normal doğum

Ağrısız doğum

Sezaryen

Yüksek riskli gebelik takibi

DOWN Sendromu tarama testleri

Anne karnında DNA

Ayrıntılı ultrason

Menopoz dönemi takipleri

Meme Usg,

Mamografi

Kmd

İnfertilite

Folikül Takibi (Yumurta takibi) ve Tedavi Öncesi Tetkikler (HSG)

Ovulasyon indüksiyonu

HAI (Aşılama)

Tüp bebeğe hazırlık

Genital estetik

Tüp ligasyonu

Rahim ameliyatları (TAH BSO)

RIA (Spiral) uygulanması

Doğum kontrolü

Kapalı ameliyatlar(Laparoskopi, Kolposkopi)

Yumurtalık kisti cerrahisi

Dış gebelik cerrahisi

Rahim ve yumurtalıkların alınması

Histereskopi

Polip çıkarılması

Rahimdeki perdenin alınması

Amniosentez

Tubalrezanastomoz

Sezeryan hattı defektleri onarımı

# ile, sağlık, eğitim

13 Tem 2022 - 15:49 - Sağlık

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