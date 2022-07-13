AKP’li Cemil Yaman mecliste hiçbir şey yapmamış

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber TBMM'nin yetkileri erimeye devam ediyor. Son yasama yılında sadece 35 kanun yürürlüğe girdi. Maaş ve yollukları 60 bin TL'yi aşan milletvekillerinin meclis performansı da her geçen gün düşüyor. 581 milletvekilinin 286'sı AKP'ye ait. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandalye sayısı 134, Halkların Demokratik Partisi'nin 56, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 47, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Demokrat Parti'nin ve Memleket Partisi'nin iki ve Büyük Birlik Partisi'nin, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin, Demokratik Bölgeler Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Yenilik Partisi'nin, Zafer Partisi'nin bir ve 7 de bağımsız milletvekili var. Bu milletvekillerinden 33'ü bir yasama yılı boyunca neredeyse hiç çalışmadı.
FAALİYETİ OLMAYAN AKP’Lİ VEKİLLER
Cemil Yaman
Tuğrul Türkeş
Fatih Şahin
Fetani Battal
Feyzi Berdibek
Sena Nur Çelik
Ebubekir Bal
Husret Dinç
Hacı Bayram Türkoğlu
Canan Kalsın
Binali Yıldırım
Hakkı Köylü
Mehmet Ali Özkan
Cengiz Demirkaya
Mehmet Emin Şimşek
Osman Ören
İbrahim Halil Yıldız
Adnan Günnar
İlknur İnceöz
Ali İhsan Arslan
Barış Aydın
Ahmet Sami Ceylan
Harun Karacan
Aziz Babuşcu
Mehmet Özhaseki
Kenan Sofuoğlu
Eşref Fakıbaba
Mehmet Altay
FAALİYETİ OLMAYAN CHP’Lİ VEKİL
Deniz Baykal
FAALİYETİ OLMAYAN MHP’Lİ VEKİL
Semih Yalçın
FAALİYETİ OLMAYAN YENİLİK PARTİSİ VEKİLİ
Öztürk Yılmaz
FAALİYETİ OLMAYAN BAĞIMSIZ VEKİLLER
Mensur Işık
Fatih Mehmet Şeker
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.