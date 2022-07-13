AKP’li Cemil Yaman mecliste hiçbir şey yapmamış

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber TBMM'nin yetkileri erimeye devam ediyor. Son yasama yılında sadece 35 kanun yürürlüğe girdi. Maaş ve yollukları 60 bin TL'yi aşan milletvekillerinin meclis performansı da her geçen gün düşüyor. 581 milletvekilinin 286'sı AKP'ye ait. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandalye sayısı 134, Halkların Demokratik Partisi'nin 56, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 47, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Demokrat Parti'nin ve Memleket Partisi'nin iki ve Büyük Birlik Partisi'nin, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin, Demokratik Bölgeler Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Yenilik Partisi'nin, Zafer Partisi'nin bir ve 7 de bağımsız milletvekili var. Bu milletvekillerinden 33'ü bir yasama yılı boyunca neredeyse hiç çalışmadı.

FAALİYETİ OLMAYAN AKP’Lİ VEKİLLER

Cemil Yaman

Tuğrul Türkeş

Fatih Şahin

Fetani Battal

Feyzi Berdibek

Sena Nur Çelik

Ebubekir Bal

Husret Dinç

Hacı Bayram Türkoğlu

Canan Kalsın

Binali Yıldırım

Hakkı Köylü

Mehmet Ali Özkan

Cengiz Demirkaya

Mehmet Emin Şimşek

Osman Ören

İbrahim Halil Yıldız

Adnan Günnar

İlknur İnceöz

Ali İhsan Arslan

Barış Aydın

Ahmet Sami Ceylan

Harun Karacan

Aziz Babuşcu

Mehmet Özhaseki

Kenan Sofuoğlu

Eşref Fakıbaba

Mehmet Altay

FAALİYETİ OLMAYAN CHP’Lİ VEKİL

Deniz Baykal

FAALİYETİ OLMAYAN MHP’Lİ VEKİL

Semih Yalçın

FAALİYETİ OLMAYAN YENİLİK PARTİSİ VEKİLİ

Öztürk Yılmaz

FAALİYETİ OLMAYAN BAĞIMSIZ VEKİLLER

Mensur Işık

Fatih Mehmet Şeker