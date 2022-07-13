EMEP: “Kocaelililer toplu taşıma kullanamaz hale geldi”

Bu yılın başından itibaren şehir içi ulaşım ücretlerine üçüncü kez yapıldı. Ocak ayında yapılan zamla 4,35 lira olan tam bilet ücreti nisan ayında 5,5 liraya, şimdi de 6,5 liraya yükseldi. Şehir içinde indirimli bilet için yarından itibaren vatandaş 4,50 lira, öğrenci ise 4,10 lira ödeyecek. Bayram sonrası devreye giren zam ile ilgili EMEK Partisi Kocaeli İl Örgütü Basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye’nin en pahalı ulaşıma sahip şehirlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, “Kocaeli’ de ulaşıma yeniden zam yapıldı. UKOME toplantısında alınan karara göre geçtiğimiz ocak ve nisan aylarında yapılan zamma ek olarak yüzde 18’lik bir zam yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

“KOCAELİLER TOPLU TAŞIMA KULLANAMAZ HALE GELDİ”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Benzin ve mazota gelen yüksek zamları karşılayabilmek için zam talep eden Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası haziran ayı UKOME toplantısında alınan yüzde 36’lık zammın uygulanmaması karşısında eylem kararı almıştı. Araya girerek anlaşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 36’lık zammın yüzde 18’ini vatandaşa yansıtmada çözümü buldu. 2019 yılı rakamlarına göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park bünyesinde hizmet veren halk otobüsleri 1 ayda il nüfusu kadar yolcu taşımaktadır. Toplu ulaşım Kocaeliler için hayati derecede önemlidir. Bir yıl içerisinde yapılan üçüncü zamla beraber Kocaelililer artık toplu taşıma kullanamaz hale gelmiştir.

“MALİYETLER HALKIN SIRTINA YIKILMAKTA”

Türk-İş haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; açlık sınırı 6 bin 391 liraya ulaşmıştır. Yani asgari ücrete yapılan yüzde 30luk zamla bile asgari ücret açlık sınırının 2 bin 137 lira altında kalmıştır. İktidar ve kentin yerel yönetimleri emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak bir yana artan maliyetleri halkın sırtına yıkmaktadır. Büyükşehir belediyesinin Mayıs ayı meclis toplantısında kiralanacak 580 araçla ilgili Tahir Büyükakın “Zarar edecek bir şey yok. Oldukça sağlam bir bütçemiz var” dedi.

“ULAŞIM VE EKMEK ZAMMI GERİ ÇEKİLSİN”

Büyükşehir belediyesinin bütçesi sağlamsa ulaşım maliyetleri halka yansıtılmadan bu bütçeden sağlanmalıdır. Çok değil Temmuz ayının başında girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmeğe 1 lira zam yapıldı, belediye bu zammı tüm çağrılarımıza rağmen sübvanse etmedi. Şimdi de ulaşım maliyetleri için aynı şeyi yapmakta, halkın sırtına yıkmaktadır. Kocaelili emekçiler olarak ulaşım ve ekmek zammı derhal geri çekilsin, artan maliyetleri Belediye tarafından karşılansın. Esnaf ve halk daha fazla mağdur edilmesin. Belediye otobüslerinin sayısı arttırılsın diyoruz. Tüm vatandaşları bu zamlara karşı sesini yükseltmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”