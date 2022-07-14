Vaka sayısı ve ölümlerde büyük artış

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 4-13 Temmuz haftası 117 bin 95 kişi coronaya yakalandı. Geçen haftaya göre, vaka sayısı yaklaşık 60 bin arttı.
Bir hafta içerisinde corona nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 olarak açıklandı.
Türkiye'de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 88 oldu.
Geçen hafta (27 Haziran – 3 Temmuz) 57 bin 113 kişinin coronaya yakalandığı açıklanmış, 25 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.