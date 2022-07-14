Vaka sayısı ve ölümlerde büyük artış

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 4-13 Temmuz haftası 117 bin 95 kişi coronaya yakalandı. Geçen haftaya göre, vaka sayısı yaklaşık 60 bin arttı.

Bir hafta içerisinde corona nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 olarak açıklandı.

Türkiye'de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 88 oldu.

Geçen hafta (27 Haziran – 3 Temmuz) 57 bin 113 kişinin coronaya yakalandığı açıklanmış, 25 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.