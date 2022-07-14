İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga!

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Yenicuma Tramvay Durağı önünde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A. karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. V.A. kanlar içinde yerde kalırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan V.A. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, polis ekiplerine direnince zor kullanılarak ekip otosuna bindirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.