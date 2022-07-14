14 Tem 2022 - 09:03- Asayiş G: 14 Tem 2022 - 09:06

İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga!

İzmit Karabaş Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Yenicuma Tramvay Durağı önünde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A. karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. V.A. kanlar içinde yerde kalırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan V.A. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, polis ekiplerine direnince zor kullanılarak ekip otosuna bindirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset-haber, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli son dakika, kocaeli gazete haber, Başiskele, kocaeli guncel haberler, İzmit, kocaeli gündem, kocaeli flas haber, Kocaeli haberleri, son dakika haberleri, Gölcük, Çayırova, Gebze, Darıca, Kartepe, Körfez, Dilovası, , sağlık, bir, polis

14 Tem 2022 - 09:03 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.088.990 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı mask
Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı mask
Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı
Müzeye çevrilen fabrika kulesine elektrik çekip, demirlerini çalmaya kalkıştılar mask
Müzeye çevrilen fabrika kulesine elektrik çekip, demirlerini çalmaya kalkıştılar
Kandıra'da feci olay! Biri boğuldu, diğeri aranıyor mask
Kandıra'da feci olay! Biri boğuldu, diğeri aranıyor
"Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi olmuştu, "İftira atarak intikam almak istedim" dedi mask
"Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi olmuştu, "İftira atarak intikam almak istedim" dedi
'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı mask
'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL