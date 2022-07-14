Kocaeli’de korsan servise geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen denetimlerde 69 araç geçici olarak trafikten men edildi.

KOORDİNELİ DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yetki belgesi almadan illegal çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler Kocaeli İl, ilçe Trafik Emniyet ve Jandarma ekipleri ile beraber koordineli çalışıyor.

1100 ARAÇ DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri, Emniyet Trafik ve Jandarma ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik 41 noktada denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda mayıs ve haziran aylarında Emniyet ve Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde bin 100 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

69 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimler kapsamında 69 araç yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 15 ve 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edilirken toplamda 224 araca da cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla trafik ve jandarma ekipleri ile beraber anlık denetimleri devam edecek.