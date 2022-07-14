Benzine indirim, otogaza zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim gelirken, otogaz fiyatlarına ise 30 kuruş zam geldi.