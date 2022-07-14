Bıçaklanan esnaf 66 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

8 Mayıs günü, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana gelen olayda, büfe işleten Yunis Yolcu kendisinden çay almayan esnafların iş yerlerinin camlarını kırdı. Gözaltına alınan Yunis Yolcu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı gün Yunis Yolcu bu nedenle çıkan tartışmada C.A. ve kahvehane işleten Mehmet Ali Öztaş’ı bıçakladı. C.A. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Öztaş ise 66 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. 3 çocuk babası olan Mehmet Ali Öztaş’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderilecek.
Olay sonrası gözaltına alınan Yunis Yolcu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.