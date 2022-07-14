Bıçaklanan esnaf 66 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

8 Mayıs günü, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana gelen olayda, büfe işleten Yunis Yolcu kendisinden çay almayan esnafların iş yerlerinin camlarını kırdı. Gözaltına alınan Yunis Yolcu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı gün Yunis Yolcu bu nedenle çıkan tartışmada C.A. ve kahvehane işleten Mehmet Ali Öztaş’ı bıçakladı. C.A. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Öztaş ise 66 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. 3 çocuk babası olan Mehmet Ali Öztaş’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderilecek.

Olay sonrası gözaltına alınan Yunis Yolcu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.