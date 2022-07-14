Büyükşehir itfaiyesinden Shell ekiplerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOBİTEM tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Shell&Turcas Petrol A.Ş. Derince Dolum Tesislerinde görevli Acil Durum Ekiplerine eğitim verildi.

ACİL DURUM EKİPLERİ

İşletmede, olası yangın ve diğer acil durumlara karşı kurulan acil durum ekip personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimde Yanma ve Yangın, Yangın Yerinde Olası Riskler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri, Taşınabilir Yangın Söndürücüler ve Acil Durumlarda Kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik bilgiler sunuldu.

UYGULAMALI EĞİTİM

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi(KOBİTEM) tarafından verilen eğitimin pratik bölümünde ise taşınabilir yangın söndürücüler ile uygulamalı çalışma yapıldı. Kontrollü bir ortamda oluşturulan akaryakıt yangınına müdahale edilerek söndürücülerin kullanım etkinliği gözlemlendi. Katılımcıların hepsi çıkan yangını başarı ile söndürdü.