Büyükşehir itfaiyesinden Shell ekiplerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOBİTEM tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Shell&Turcas Petrol A.Ş. Derince Dolum Tesislerinde görevli Acil Durum Ekiplerine eğitim verildi.
ACİL DURUM EKİPLERİ
İşletmede, olası yangın ve diğer acil durumlara karşı kurulan acil durum ekip personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimde Yanma ve Yangın, Yangın Yerinde Olası Riskler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri, Taşınabilir Yangın Söndürücüler ve Acil Durumlarda Kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik bilgiler sunuldu.
UYGULAMALI EĞİTİM
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi(KOBİTEM) tarafından verilen eğitimin pratik bölümünde ise taşınabilir yangın söndürücüler ile uygulamalı çalışma yapıldı. Kontrollü bir ortamda oluşturulan akaryakıt yangınına müdahale edilerek söndürücülerin kullanım etkinliği gözlemlendi. Katılımcıların hepsi çıkan yangını başarı ile söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.