Gölcük'te daire mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE ,106 Ada, 13 Parsel,A/1/-B.B.No:14 Dava konusu taşınmaz, zemin kat, dört normal kattan oluşmaktadır. Binanın zemin katında dükkan, zemin kat ve normal katlarda mesken nitelikli bağımsız bölümler bulunmaktadır. Binanın dışı sıvalı ve boyalı ve çatısı yapılmıştır. Su,elektrik tesisatları mevcut olup halihazırda kullanılmaktadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...