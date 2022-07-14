Datça’daki orman yangını için kahramanlarımız Kocaeli’den yola çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye’nin farklı noktalarından ekipler de destek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir de personel ve araç desteği ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından ‘’Datça’daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 5 araç ve 14 personelden oluşan ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun’’ açıklamasını yaptı.

BEŞ ARAÇ ON DÖRT PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 14 kişilik ekip biri Çift Kabinli çok maksatlı 7 ton su kapasiteli Arazöz, bir hizmet aracı, bir itfaiye aracı ve 3 su tankeri ile Datça’daki yangın bölgesine doğru yola çıktı. Dün akşam saatlerinde hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler gece yola çıktı. Büyükşehir’in yanı sıra Köseköy Belediyesinden ve Gölcük Belediyesi’nden personelin de katıldığı ekip, Datça’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

MARMARİS DE ÇIKAN YANGINA DA DESTEK VERİLMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, geçtiğimiz ay yangın kâbusu yaşayan Marmaris ilçesindeki söndürme çalışmalarına da destek vermişti. Dün akşama doğu Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor. İHA’ların da görev yaptığı yangını söndürmek için orman kahramanları yangına müdahale etmeye devam ediyor. Çeşitli bölgelerden ekiplerde destek için yola çıkarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri de dün gece itibari ile yola koyuldu.