Zorlu Enerji ödül aldı

“Müşteri Deneyimi Projesi” ile müşterilerinin temas kurduğu kanallardaki memnuniyetlerini ölçümleyen ve müşteri geri bildirimlerinin kurum kültürü içinde içselleştirilmesini sağlayan Zorlu Enerji, Awards International tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde “Müşteri Deneyimi Dönüşümü” kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.