Sendeo büyüyor

Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, teslimat noktası sayısını arttırmaya devam ediyor. Sendeo Teslimat Noktası hizmetiyle operasyonunu güçlendiren marka, yazlık bölgelerde 480 noktanın açılışını gerçekleştirdi.Eylül 2021’de faaliyetlerine başlayan marka, altı ay gibi kısa bir sürede operasyonunu 81 ile taşımanın yanı sıra, teknolojik altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla da müşteri memnuniyetinde liderliği hedefliyor.