Aras: Sonraki bayramlaşmamızı iktidar olarak yapacağız

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Teşkilatı, partililerin katılımı ile il binası önünde bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Bayramlaşma programı kapsamında konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Mehmet Aras, “Yeniden Refah Partisi olarak bir sonraki seçimde iktidara geleceğiz. O yüzden bu günkü bayramlaşma programımız muhalefet partisi olarak son bayramlaşmamız. Bundan sonraki ilk bayramlaşmamızı iktidar partisi olarak yapacağız. Halkımızın bize gösterdiği yoğun ilgi bunu müjdeliyor” dedi.