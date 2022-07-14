Genç sağlıkçı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 4 ay önce Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde göreve başlayan genç sağlıkçı Umut Göbel‘in nöbetine gelmediğini gören arkadaşları konuyu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmada genç sağlıkçının evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için adli tıp kurumuna kaldırılırken ölümü çalıştığı hastane ile yakın çevresinde derin bir üzüntü meydana getirdi. Göbel’in cenazesi memleketi Giresun’da toprağa verildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan yaptığı açıklamada "İlimiz Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Ümit Göbel hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilerim" dedi.