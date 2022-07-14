Genç sağlıkçı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 4 ay önce Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde göreve başlayan genç sağlıkçı Umut Göbel‘in nöbetine gelmediğini gören arkadaşları konuyu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmada genç sağlıkçının evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için adli tıp kurumuna kaldırılırken ölümü çalıştığı hastane ile yakın çevresinde derin bir üzüntü meydana getirdi. Göbel’in cenazesi memleketi Giresun’da toprağa verildi.
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan yaptığı açıklamada "İlimiz Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Ümit Göbel hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilerim" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.