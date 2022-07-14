Arabayla ezerek öldürmüştü! Yargıtay arabayı silah saydı

Kocaeli'de yaşayan Sefa Şahin, 3 haftadır devam eden kuaför kursundan tanıdığı arkadaşı Ebru Kaya ile iş çıkışlarında kendi arabasıyla eve bırakmaya başladı ve bu durumun ardından ikili arkadaşlık etmeye başladı. Şahin, 18 Ocak 2008'de yine Ebru Kaya'yı işyerinden aldı ve bir kafede çay içtikten sonra Kaya'yı evine bırakmak istedi. Kaya arabadan inecekken, eski kız arkadaşının başka bir erkekle arkadaşlık etmesine kızan eski sevgilisi Cenan Güngör arabanın kapısını açmaya çalıştı. Kapıları açamayınca daha da kızarak arabanın ön kaputuna atlayan Güngör, orada tutunarak aracın camına elindeki bir cisim ile vurmaya başladı. Arabanın camını çatlatan, kaportasına küçük hasarlar veren Güngör, araba içerisindeki Şahin ve Kaya'ya yönelik "Açın kapıyı, inin, sizi öldüreceğim" şeklinde kendinden geçmişçesine tehditlerde bulundu. Bir süre araç içinde bekleyen Şahin, kaputa tutunan eski sevgili Cenan Güngör araçtan inmeyince yavaş yavaş hareket etti ve zikzaklar çizmeye başladı. Bunun üzerine Güngör camlara daha fazla vurmaya başladı. Şahin, kullandığı 41 F 0184 plakalı arabayı 270 metre kadar sürerken, ileride hareket halinde bulunan başka bir arabaya çarptı. Bu esnada kaputta tutulu olan Cenan Güngör kaputtan düştü. Şahin ise, arabasıyla yere düşen Cenan Güngör'ün üzerinden geçti. Güngör olay yerinde hayatını kaybetti.

"ARABA SİLAHTAN SAYILMALIYDI"

Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme heyeti, Şahin'e "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Kararla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, Sefa Şahin'in arabasının kaputuna binen maktul Cenan Güngör'ü düşürmek ve yaralamak amacıyla arabasını hareket ettirdiğine, sanığın, maktulün düşmesi üzerine üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu belirtilerek, bu eylemde aracın silahtan sayılması gerektiğine dikkat çekildi. Heyet, yerel mahkemece verilen hükmü bozdu.

"YARGITAY ONADI, İÇTİHATLARA GİRDİ"

Bunun üzerine dosya yeniden ilk derece mahkemesine gitti. Bozma ilamına uyarak davayı tekrardan görüşen ve hüküm kuran Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Sefa Şahin hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti. Karar sonrasında hüküm yeniden temyiz edildi ve dosya tekrardan Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, yerel mahkemenin arabayı silahtan sayan hükmünü onadı. Onama kararına göre, arabanın silahtan sayılması da içtihatlar arasına girmiş oldu. Sabah/Mevlüt Hasgül