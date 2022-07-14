“15 Temmuz’u yaşatanları affetmeyeceğiz”

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı darbe girişiminin 6’ıncı yılını lanetledi. Başka 15 Temmuz’lar istemiyoruz diyen Şanlı, “Altı yıl önce, tarihin en hain, en acımasız ve en amansız darbe girişimlerinden birine hep birlikte şahit olduk. Ülkemizin ve milletimizin geleceğine, demokrasimize ve milli iradeye pusu kuran eli kanlı teröristler, hem sivil vatandaşlarımıza, hem güvenlik güçlerimize, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne en ağır silahlarla saldırmasına rağmen, Allah’a şükürler olsun ki kirli emellerine ulaşamadılar. Milletimiz ve milletini seven güvenlik güçlerimiz canları pahasına buna müsaade etmedi” ifadelerini kullandı.

“TEHLİKELİ NOKTAYI ÇOK İYİ ANLAMALIYIZ”

Şanlı açıklamasının devamında, “Allah bu hadiseleri bir daha bizlere yaşatmasın. En büyük dileğimiz budur. Zira bizler, “Önce ülkemiz” diyen Türk Eğitim Senin mensuplarıyız. Devletini ve milletini asla pazarlık konusu yapmayan “Devlet-i Ebed Müddet” sevdalılarıyız. Ancak, bugünlerde 6. Yıldönümünü andığımız 15 Temmuz’u, tüm yönleriyle doğru analiz etmenin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Din kisvesine bürünmüş bir yapının devlette nasıl böylesi tehlikeli bir kadrolaşmaya sahip olabildiğini ve bunun ülkemizi sürüklediği tehlikeli noktayı çok çok iyi anlamalıyız” dedi.Gerekli dersleri ne kadar çıkardık? Bu hadisenin bir daha yaşanmaması için hangi tedbirleri aldık? Vahşi bir paralel yapılanma olan FETÖ’yü çok şükür bertaraf edip de, ister, tarikat, ister cemaat isterse sendika olsun, başka paralel yapıların oluşmasının önüne geçebildik mi?

“BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ”

Ülkemize 15 Temmuz’u yaşatanları asla affetmeyeceğiz diyen Şanlı, “Affedilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Velhasıl, Varlığını Türk varlığına armağan eden bizler için ülkemiz, asla vazgeçemeyeceğimiz ülkümüz, fedakârlık sınırı tanımayacak ateşte sevdamız; geleceğimize dair tek endişemizdir. Başta ülkemizi yönetenleri ehliyet, adalet, liyakat ve ilk önce Devlete sadakat ilkelerinden vazgeçmemeye, özellikle kamuda istihdamların ve bürokratik yükselmelerin bu ana ilkeler üzerinden, sendika, tarikat, cemaat, KonjektürelYalakalığın getirdiği inayet muhtaçlığına geçit vermeden tesis edilmesi hususunda tarihe şerh düşme noktasında bir kez daha uyarıyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz akşamı ülkesi ve milleti adına canını ortaya koyan, bu uğurda gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.