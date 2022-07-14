14 Tem 2022 - 14:26- Gündem G: 14 Tem 2022 - 14:31

“15 Temmuz’u yaşatanları affetmeyeceğiz”

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı“15 Temmuz’u yaşatanları affetmeyeceğiz” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
“15 Temmuz’u yaşatanları affetmeyeceğiz” mask

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı darbe girişiminin 6’ıncı yılını lanetledi. Başka 15 Temmuz’lar istemiyoruz diyen Şanlı, “Altı yıl önce, tarihin en hain, en acımasız ve en amansız darbe girişimlerinden birine hep birlikte şahit olduk. Ülkemizin ve milletimizin geleceğine, demokrasimize ve milli iradeye pusu kuran eli kanlı teröristler, hem sivil vatandaşlarımıza, hem güvenlik güçlerimize, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne en ağır silahlarla saldırmasına rağmen, Allah’a şükürler olsun ki kirli emellerine ulaşamadılar. Milletimiz ve milletini seven güvenlik güçlerimiz canları pahasına buna müsaade etmedi” ifadelerini kullandı.

“TEHLİKELİ NOKTAYI ÇOK İYİ ANLAMALIYIZ”

Şanlı açıklamasının devamında, “Allah bu hadiseleri bir daha bizlere yaşatmasın. En büyük dileğimiz budur. Zira bizler, “Önce ülkemiz” diyen Türk Eğitim Senin mensuplarıyız. Devletini ve milletini asla pazarlık konusu yapmayan “Devlet-i Ebed Müddet” sevdalılarıyız. Ancak, bugünlerde 6. Yıldönümünü andığımız 15 Temmuz’u, tüm yönleriyle doğru analiz etmenin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Din kisvesine bürünmüş bir yapının devlette nasıl böylesi tehlikeli bir kadrolaşmaya sahip olabildiğini ve bunun ülkemizi sürüklediği tehlikeli noktayı çok çok iyi anlamalıyız” dedi.Gerekli dersleri ne kadar çıkardık? Bu hadisenin bir daha yaşanmaması için hangi tedbirleri aldık? Vahşi bir paralel yapılanma olan FETÖ’yü çok şükür bertaraf edip de, ister, tarikat, ister cemaat isterse sendika olsun, başka paralel yapıların oluşmasının önüne geçebildik mi?

“BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ”

Ülkemize 15 Temmuz’u yaşatanları asla affetmeyeceğiz diyen Şanlı, “Affedilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Velhasıl, Varlığını Türk varlığına armağan eden bizler için ülkemiz, asla vazgeçemeyeceğimiz ülkümüz, fedakârlık sınırı tanımayacak ateşte sevdamız; geleceğimize dair tek endişemizdir. Başta ülkemizi yönetenleri ehliyet, adalet, liyakat ve ilk önce Devlete sadakat ilkelerinden vazgeçmemeye, özellikle kamuda istihdamların ve bürokratik yükselmelerin bu ana ilkeler üzerinden, sendika, tarikat, cemaat, KonjektürelYalakalığın getirdiği inayet muhtaçlığına geçit vermeden tesis edilmesi hususunda tarihe şerh düşme noktasında bir kez daha uyarıyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz akşamı ülkesi ve milleti adına canını ortaya koyan, bu uğurda gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

# bir, başkanı, eğitim

14 Tem 2022 - 14:26 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.088.990 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük'te daire mahkemeden satılık mask
Gölcük'te daire mahkemeden satılık
Darıca'da 57 m² 1+1 daire icradan satılık mask
Darıca'da 57 m² 1+1 daire icradan satılık
Gebze'de 80 m² 2+1 daire icradan satılık mask
Gebze'de 80 m² 2+1 daire icradan satılık
Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor mask
Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor
Hamsinin fiyatı ocak söndürür mask
Hamsinin fiyatı ocak söndürür
Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: Maliyetleri öngöremiyoruz mask
Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: Maliyetleri öngöremiyoruz
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL