Vakalar artıyor! İl Sağlık Müdürü'nden Kocaelililere uyarı

Covid-19 pandemisinde yaklaşık 2 buçuk yıl geride kalırken, vaka sayıları son haftalarda hem dünyanın farklı noktalarında hem de Türkiye'de artışa geçti. Küresel çapta uzmanlar, pandemide altıncı dalganın yaşanıyor olabileceğini belirtiyor ve koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ile mücadelenin henüz sona ermediği uyarısını yineliyor. Vakaların yeniden hortlaması sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık koronavirüs tablosunu yeniden açıkladı.

“HASTANELERDE ARTIŞ YOK”

Uzmanlar Koronavirüs hatırlatma dozununun önemine vurgu yaparken Konuyla ilgili bir uyarı da Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’dan geldi. Pehlevan yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de hasta yatış sayısında artış olmadığını belirterek, “Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında bilindiği gibi bir artış yaşanıyor. Kocaeli’de de bu durum böyle. Fakat vaka artışlarının Kocaeli’de hastanelere yansıması o şekilde değil. Polikliniklere koronavirüs şüphesiyle başvuran hastalarımız elbette ki oluyor. Test yaptırmak için başvurular oluyor. Fakat hastanede yatan sayısında artış yok. Kapasite konusunda da bir sorun yaşamıyoruz. Alarma geçecek bir durum yok o açıdan” dedi.

“KENDİNDEN ŞÜPHE EDENLER TESTLERİNİ YAPTIRSIN”

Vatandaşlara aşı ve maske konusunda uyarılarda bulunan Pehlevan, “Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Rehavete kapılmayalım. Mutlaka aşılarımızı yaptıralım. Riskli grupta olanlar maske takması konusunda özenli davransın. Kendisinden şüphelenen vatandaşlarımız testini yaptırsın, maskesini taksın. Hatırlatma aşısını herkes yaptırsın mutlaka. Özellikle riskli gruplar ve yaşlı vatandaşlarımız aşıları tamamlansa bile kalabalık ortamlara girerken dikkat etsinler. Herkesin kalabalık ve riskli ortamlarda daha da dikkatli olmasını öneriyorum. Riskli grupta bulunan vatandaşlarımız da kalabalık yerlerde mutlaka maske takmalı” ifadelerini kullandı.