14 Tem 2022 - 14:59- Gündem G: 14 Tem 2022 - 15:01

“15 Temmuz aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük beratıdır”

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla şehit ve gazilere millet olarak şükran duyduğumuzu belirtti. Başkan Büyükakın 15 Temmuz’da aziz milletimizin tarih yazdığını ifade ederek”  Milletimizin kahramanlığını, cesaretini ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği 15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük beratıdır” dedi
“15 Temmuz aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük beratıdır” mask

Bundan 6 yıl önce Türkiye belki de tarihinin en uzun gecelerinden birisini yaşamıştı. FETÖ terör örgütünün devletin çeşitli birimlerine sızmış uzantılarının tertiplediği hain darbe girişimi gerçekleşmiş, vatanını korumak için buna karşı çıkan 251 vatandaşımız şehit olmuş, binlercesi de yaralanmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi. Gazilerin ülkemizin göz bebeği olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “O gece şuncu – buncu demeden vatan için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız, büyük bir destan yazmıştır. Millet olarak kendilerine minnettarız.

Türk milleti olarak birliğimizi, dirliğimizi koruduğumuz müddetçe ve inancımıza dosdoğru sahip çıktığımız müddetçe; Allah’ın izniyle bizi, hiçbir güç yenemez.

Sayın Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’miz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. Buna engel olmak isteyecek FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri bu aziz milletin yumruğu altında yok olup gidecektir. Yeter ki, bir olalım, iri olalım ve diri olalım” dedi.

Başkan Büyükakın sözlerini, başta 15 Temmuz olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet ve gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek tamamladı.

# bir, başkanı

14 Tem 2022 - 14:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.088.990 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“15 Temmuz aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük beratıdır” mask
“15 Temmuz aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük beratıdır”
Gölcük'te daire mahkemeden satılık mask
Gölcük'te daire mahkemeden satılık
Darıca'da 57 m² 1+1 daire icradan satılık mask
Darıca'da 57 m² 1+1 daire icradan satılık
Gebze'de 80 m² 2+1 daire icradan satılık mask
Gebze'de 80 m² 2+1 daire icradan satılık
Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor mask
Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor
Hamsinin fiyatı ocak söndürür mask
Hamsinin fiyatı ocak söndürür
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL