Vali Yavuz: Milletimizin karşı koyacaklarını düşünmediler

Vali Seddar Yavuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Vali Yavuz yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “15Temmuz gecesi hem içerden hem de dışardan destek bulan asker görünümündeki hainlerin, istiklal ve istikbalimize kasteden kalkışması karşısında, şanlı tarihimize bir sayfa daha ekleyerek ‘Söz konusu vatansa gerisinin teferruat’ sözünü tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Aziz Milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri, karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır.

“VATAN SEVGİSİ İLE KARŞI KOYACAKTIR”

15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonra da bu aziz millet, nayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim vermeyecek, bu tür hain girişimlere ve tüm düşmanca saldırılara, her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisi ile karşı koyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Kocaelili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”