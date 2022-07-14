Ellibeş: Söz konusu vatansa,gerisi teferruattır

Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Şehir Tiyatroları ve Önder Gençlik desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili çok özel bir program hazırladı. İzmit Milli İrade Meydanı’nda bugün 20:00’de başlayacak. Geceye herkesi davet eden AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş,“Millet olarak demokrasi mücadelesinin nasıl olacağını tüm dünyaya gösterdiğimiz o destansı gecenin yıldönümünde İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir araya geleceğiz.Sevdikleriyle bile vedalaşamadan ülkesi için canını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi hep birlikte dualarla anacağız” dedi.
“UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”
Açıklamasını sürdüren Ellibeş, “Bu gece, siyasi görüş ayırmaksızın söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diyenlerin gecesidir. ‘Temmuz’dan Sonsuza’ diyerek ülkemiz üzerinde hala gözü olanlara en güçlü mesajı vereceğimiz bu anlamlı gecede bütün hemşehrilerimizle buluşmak dileğiyle. Unutmadık, unutturmayacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz’un kahramanı başta Ömer Halis Demir olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.