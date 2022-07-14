14 Tem 2022 - 15:02- Siyaset G: 14 Tem 2022 - 15:03

Yıldızlı: Siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkartılmadıkça da vatanımız için tehlike henüz geçmemiştir” dedi
Yıldızlı: Siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Bağımsızlığımızın simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin bombalandığı, yüzlerce vatandaşımızın şehit ve gazi olduğu terör örgütü FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hiçbir kurum ve kuruluş içerisinde asla ve asla cemaatlere, terör gruplarına, vatanı bölmeye yönelik emellerini filizlendirmek isteyen zihniyetlere yer verilmemesi gerektiğini acı bir şekilde öğrendik. Ne üzücüdür ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak defalarca bu hain darbe girişiminin siyasi ayağının araştırılması talebinde bulunsak da sürekli olarak reddedildik. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkartılmadıkça da vatanımız için tehlike henüz geçmemiştir.

“TÜM KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM”

Göz göre göre yeni cemaat grupları doğurulmakta, devlet kademelerinde görevlendirilmektedir. Cumhuriyetimize, vatanımıza, istiklalimize kast edildiğinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ndeki şu sözlerini hatırlayın, “Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için bugüne kadar can veren tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

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14 Tem 2022 - 15:02 - Siyaset

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