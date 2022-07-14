Yıldız: Mirasımıza sahip çıktık

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Hain darbe girişimini lanetleyen Yıldız mesajında şu ifadeler yer verdi; “Aziz Türk milleti; bin yıllık tarihi mazisinde sayısız kahramanlıklar ve bağımsızlığına kasteden şer odaklarına karşı her dönem kadın, erkek ve yaşlarına bakılmaksızın her bir ferdi ile tek vücut olabildiği görülmüştür. Bizler, en son dedelerini, Çanakkale’de bu uğurda feda etmiş torunlar olarak, ileride de geçmişte olduğu gibi hiçbir tereddüt göstermeden, bağımsızlığımıza kastedecek şer odaklarına bu toprakları dar etmeye ant içtik.

“YÜZYILLAR GEÇSE DE TÜRK YENİLMEYECEK”

Altı yıl önce 15 Temmuz gecesi yaşananlar Çanakkale’den kalan büyük bir mirasa sahip çıkma başarısıdır. Bu, tüm dünyaya verilmiş çok büyük bir mesajdır. Yüzyıllar geçse de Türk yenilmeyecek. Bağımsızlığını kaybetmeyecek. Boyun eğmeyecek. Ezanını ve bayrağını diğer tüm mukaddes emanetleri ile ebediyete kadar muhafaza edecektir. Ebedi ve ezeli başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dile getirdiği gibi ‘Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur’ 15 Temmuz gecesi, hainlerin tanklarını, mermilerini bu asil kanla boğan kahramanlarımızı, gazilerimizi şükran ve minnet duyguları ile anıyorum.”