14 Tem 2022 - 15:03- Siyaset G: 14 Tem 2022 - 15:04

Şayir: 15 Temmuz demokrasi zaferidir

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Şayir: 15 Temmuz demokrasi zaferidir mask

15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisi olduğunu söyleyen ve 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “FETÖ mensupları ve işbirlikçileri tarafından ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.

“15 TEMMUZ BİR DESTANDIR”

15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir. Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için o gece hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek hain darbecilere vücudunu siper eden ve korkusuzca tanklara karşı çıkan aziz milletimiz gelecek kuşaklara da eşsiz bir örnek sergilemiştir.”
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14 Tem 2022 - 15:03 - Siyaset

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