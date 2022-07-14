14 Tem 2022 - 15:03- Gündem G: 14 Tem 2022 - 15:05

Aygün: 15 Temmuz dönüm noktamızdır

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “15 Temmuz 2016 şanlı tarihimizin dönüm noktaları arasındaki yerini aldı” dedi
Aygün: 15 Temmuz dönüm noktamızdır mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.Başkan Aygün yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kastederek, ülkemizi işgal etmek isteyen hainlerin kanlı darbe planlarını sahneye koyduğu 15 Temmuz 2016’nın üzerinden 6 yıl geçti. Şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş cennet vatanımıza ve aziz milletimize karşı yapılan tarihin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını, hamdolsun milletimizin demokrasimize ve bağımsızlığımıza olan bağlılığı sayesinde bertaraf ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birlikte o gece alanlara inen milyonlarca insanımız kurgulanan tüm oyunları bozarak, hainlerin darbe planını yerle yeksan etti.

“DÖNÜM NOKTALARI ARASINDAKİ YERİNİ ALDI”

“Hain terör örgütü FETÖ’nün o gece yaptığı saldırılara karşı hiç düşünmeden canını ortaya koyan kahramanlarımız sayesinde 15 Temmuz 2016 şanlı tarihimizin dönüm noktaları arasındaki yerini aldı.Aziz milletimiz bir dahaihanet yaşamasın diye canlarını feda eden şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin cesareti, söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Vatanımızı savunurken yaşamını yitiren tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise şifalar diliyorum.”
# ile, bir, başkanı

14 Tem 2022 - 15:03 - Gündem

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