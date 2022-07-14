15 Temmuz şehitleri dualarla anılacak

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kent Meydanı’nda bu akşam saat 21:00’de etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik boyunca Kent Meydanı’nda kurulu olan dev ekran aracılığıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın kahramanlık destanını anlatan belgeseller ve videolar da yayınlanacak.