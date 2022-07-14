Türkiye’de Twitter çöktü

Popüler sosyal paylaşım platformu Twitter, bugün 15.00 sularından itibaren çöktü. Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, internet sitelerine erişimin durduğu ve platformların çöküp çökmediğini analiz eden yabancı internet sitelerinde Twitter’a erişemeyenlerin sayısının 15.00’ten itibaren arttığı gözlendi.