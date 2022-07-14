Başkan Hürriyet’ten 15 Temmuz Mesajı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet, devletin yönetim kademelerinde ve kurumlarında gizlice yapılanarak darbe girişiminde bulunan hainlerin devlet yönetiminde liyakat ve cumhuriyet değerlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren acı bir örnek olduğunu dile getirerek, “Bombalı ve silahlı saldırılar sonucunda yaşamlarını yitiren sivil, asker, polis tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. O gün canları pahasına darbeye karşı koyan tüm vatandaşlarımızın verdikleri mücadelenin kıymetinin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır” dedi.

CUMHURİYETİMİZİN TEMİNATI

Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milli bütünlüğün ne kadar önemli olduğunu o karanlık 15 Temmuz’da bir kez daha hissettik. 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ile milletin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza kastedenler, halkımızın ülkesine olan bağlılığıyla hüsrana uğradı. Halkımız tek vücut olarak, vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin ilelebet yaşayacağının teminatı olduğunu göstermiştir.

ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ

O hain darbe teşebbüsü ile devlet kademelerindeki yapılanmalara dikkat edilmesi gerektiği de gözler önüne serildi. 15 Temmuz gibi toplumda büyük üzüntü yaratan olayların yaşanmaması için yapılacak en temel şey; Ulu Önderimiz, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine, ortak değerlerimize, demokratik, laik cumhuriyete ve sosyal hukuk devleti anlayışına sıkı sıkıya sarılmaktır.

SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUM

Bundan 6 yıl önce yaşanan bu ibret verici olaydan ders alınıp, devletimizi her türlü yapılanmaya karşı Atatürk’ün çizdiği yolda korumak ve yükseltmek en temel vazifemiz olmalıdır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6.yıl dönümünde vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığımız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti için canını vermiş bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”