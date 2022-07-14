"CHP iktidarında gençler hayata borçlu başlamayacak"

Öğrencilerin sosyal medyada başlatmış olduğu kampanyaya destek veren Tarhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Beşli çeteye gelince vergi borcu silinir. Yandaşa peşkeş çekilen projelerin kira ödemeleri ertelenir. Öğrenciye gelince, verdikleri kredinin 3 katı geri alınır. Bu yüzden UCUBE bu düzen! Ve ilk fırsatta değişecek! #kykborcu faizsiz olacak, gençler hayata borçlu başlamayacak” dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alan gençler kredi borçlarının faiziyle birlikte 3 katına denk geldiğini sosyal medyada başlattıkları kampanyayla duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kredi borcuna faiz eklenmediğini, Yİ-ÜFE’ye göre borcun güncellendiğini belirtti.

Sadece kendilerini enflasyona ezdirmiyorlar

Tahsin Tarhan, Kasapoğlu’nun açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi: “Sayın Bakanın açıklaması yanıltıcı. Aksine kredi borcunun üzerine faiz ekleniyor. Ama bu faizin ne kadar olacağını enflasyon oranı belirliyor, yani Yİ-ÜFE. İktidar kendini enflasyona ezdirmiyor. Borç verdikleri ana paranın güncel enflasyona göre karşılığını geri istiyorlar. Ama gençlere verilecek krediye; çalışana ödenecek maaşa zam yapmaya gelince, enflasyonun çok çok altında bir oran belirliyorlar.” dedi.

CHP İktidarında gençlerimiz özgür olacak ve geleceğe umutla bakacak

Tarhan, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, kredi alan öğrenciler iş bulduktan sonra borçlarını ödemeye başlayacaklar. Sadece ana parayı geri ödeyecekler, faiz eklenmeyecek” diyerek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk 6 ayında gençler için hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Tarhan bu projelere dair şunları söyledi; “İlk altı ayda gerçekleşecek ilk çalışmamız KYK ödemeleri ile ilgili olacak. Gençler iş bulduktan sonra taksitli bir şekilde borçlarının sadece ana parasını ödeyecekler. Bunun yanı sıra ilk araba alımlarında ve teknolojik alışverişlerinde ÖTV uygulanmayacak. İnternet aboneliklerinden vergi alınmayacak. Üniversiteye başlayan her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabilecekleri 1000 TL bakiyeli kart verilecek. Pasaport işlemi için masraf veya yurt dışı çıkış harcı alınmayacak. Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanan ailelerin çocuklarına, kamuya personel alımında pozitif ayrımcılık yapılacak. Mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak, torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil, kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.”