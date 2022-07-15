Mevlüt Ağra: Ülkemizdeki örnek bir organizasyonlardan

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Şöhretler Turnuvası’nın ülkemizdeki örnek organizasyonlardan birisi olduğunu belirtti.

HİÇBİR ZAMAN BİZİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Ağra, desteklerinden ötürü Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi: Göreve geldiğimizde 12 ilçemiz arasında sportif anlamda öncü olacağımızı ifade etmiştik. Allah’a hamdolsun Kartepe kulüplerimizdeki sporcu sayısı ve branşı her geçen gün artıyor. Kartepe’de gerçekleştirmek istediğimiz projeleri çok değerli başkanımız Mustafa Kocaman’a anlattığımızda hiçbir zaman bizleri geri çevirmemiştir.

AMATÖR TAKIMLARIMIZA 40’AR BİN LİRA

Mustafa başkanımız “Bana 2 yıl müsaade edin. Sonrasında benden ne isterseniz isteyin. Kulüplerimizin ve sporcularımızın emrindeyiz” demişti. Öyle de oldu… Başkanımız, geçtiğimiz haftaki yemeğimizde tüm kulüplerimize 40’ar bin lira maddi destek sözü verdi. Bir kez daha başkanımıza çok teşekkür ederiz.

MERVAN KARDEŞİMİZİ KUTLARIZ

Bu zamanda başkanlık veya yöneticilik yapmak çok zor. Arkamızda belediyemizi göremediğimiz zaman Kartepe’deki 18 takımımızın en fazla 5’i sahada kalır. Geçtiğimiz hafta Şirinsulhiyeli Mervan Yiğit kardeşimiz, Süper Lig takımlarından Ankaragücü’ne imza attı. Mervan’ı kutluyor, bu isimlerin sayılarını arttıracağımıza inanıyorum.

BİR SORUN YAŞANMADI

Kartepe’de nereye giderseniz gidin 70 yaşındaki büyüklerimiz bile o formayı giymek için heyecan duyuyor. Bilindiği üzere sizleri turnuvamız için buraya davet ettik. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Kartepe Şöhretler Turnuvası’nda “Bir sakatlık ya da sağlık sorunu olur mu?” diye endişelenmiştik. Allah’a şükür sporla yatıp kalkan Kartepe’mizdeki organizasyonda bir sıkıntı yaşanmadığı gibi ülkede de 50 yaş üstü bir futbol etkinliği gerçekleştirdiğimiz için gündem olduk, örnek gösterildik.

KARTEPE BELEDİYESİ İLE OMUZ OMUZA

Bu yıl 50 yaş üstü dışında, 40-49 yaş arasında da büyüklerimize forma giydireceğiz. İnşallah kazasız, sorunsuz bir organizasyonu geride bırakırız. Bu turnuvanın ardından küçük yaş futbol turnuvası ve ayak tenisi heyecanını faaliyete geçireceğiz. Burada da Kartepe Belediyemiz bizlerin en büyük destekçisi olacaktır. Kartepe ilçesi spor organizasyonu konusunda ilk sırada olmaya devam edecektir. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a şükranlarımı sunar, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.