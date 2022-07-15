Mehmet Filiz: Centilmence geçecektir

Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Kartepe Şöhretler Turnuvası’nın centilmence geçeceğine inandığını belirtti ve şu şekilde konuştu: Çok değerli konuklarımız. Turnuvamızın sorunsuz geçmesini diliyorum. Futbolda zaman zaman sertlikler olabilir ancak bu gerilimin uzatılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Burada amaç sadece ve sadece spor olacaktır. Turnuvanın centilmence geçeceğine olan inancım tamdır. Tüm takımlara başarı dileklerimi gönderiyorum.