Malzemeler Kartepe Belediyesi’nden

İkinci Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası’nda 40-49 yaş kategorisinde 14, 50 yaş ve üstü kategorisinde de 8 olmak üzere toplam 22 takım mücadele edecek. Kartepe Belediyesi’nden de tüm takımlara büyük bir jest geldi. 22 takımın tüm malzemeleri Kartepe Belediyesi tarafından karşılandı. Kulüp temsilcileri kura çekiminin ardından malzemelerini aldı ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a desteğinden ötürü teşekkür etti.