15 Tem 2022 - 11:51- Spor G: 15 Tem 2022 - 11:52

Hüseyin Gülister: Hiçbir maçta geri adım atmayacağız
Hüseyin Gülister: Hiçbir maçta geri adım atmayacağız mask
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Bu sezon tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Harbişspor’da teknik direktör Hüseyin Gülister, Spor41’in sorularını yanıtladı.  Gülister şehre yakışan bir kimlikle mücadele edeceklerini belirtti.

BAL KESİNLİKLE ZOR BİR LİG!

Harbişspor’un genç futbolcular açısından büyük bir şans olduğunun altını çizen Hüseyin Gülister şu şekilde konuştu: Yeni sezonda BAL takımlarımızdan Harbişspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bölgesel Amatör Lig gerçekten zor ve dengelerin bir o kadar da dağınık olduğu bir lig. İnanılmaz maliyetli ve her hangi bir ek gelirin de yok. Kısacası tüm masrafların sana ait.

GENÇLER İÇİN FIRSAT

Yeni sezonda 4-5 ağabeyi aramıza katıp 20’li yaşlarda bir ortalama ile sezona girmek ve o şekilde sürdürme gayretinde olacağız. Harbişspor olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatıp maliyet anlamında uçmadan hareken eden bir takım kurmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda başkanımız Selami Bulut ve yönetimimiz olması gereken bir politika yürütüyor. Harbişspor’un genç ve idealist futbolcular için şans olduğunu düşünüyorum. Burası vitrin, burası er meydanı. Çıkın, formanızı aslanlar gibi terletin.

5 GÜNLÜK SEÇME YAPACAĞIZ

Ağustos’un ilk haftası gibi sezonu açmayı planlıyoruz. Henüz ekibimi oluşturmadım ancak bu konuda çok zaman kaybedeceğimi düşünmüyorum. Hedefimiz hem mücadele hem de oyun olarak adımızdan söz ettirmek. 25-30 Temmuz tarihleri arasında seçme yapacağız. İl dışından da katılıma açığız. 2002, 2003 ve 2004 doğumlu futbolcuların yer alacağı seçmelerden de verim elde etmek amacındayız.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Öncelikle Kocaeli ve il dışındaki teknik direktör, antrenör ve alt yapı koordinatörlüğü yapan meslektaşlarımın beni arayarak kendi sporcularını Harbişspor’a kazandırma hususunda verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte, değerli kulüplerimizin ve bizlerin alt yapılardan yetiştirdikleri sporcularımızla iyi işler başarabileceğimize tüm samimiyetimle inanıyorum.

POZİTİF OYUN

Tabii ki kura da önemli. Geçen sezon BAL’ı yakından takip ettim ve ne yazık ki 3 İstanbul takımına da bir bakıma yol verdik. Kocaeli takımları olarak doğru planlamayı bizim de yapmamız gerekiyor açıkçası. Ancak şartlar, rakipler ne olursa olsun Harbişspor olarak ayakta duran, futbolu çirkinleştirmeyen, Gölcük’e, şehre yakışan, pozitif bir oyun anlayışı ile sahada yer alacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın. Tüm kulüplerimize yeni sezonun hayırlara vesile olmasını dilerim.

 

# bir, ile

15 Tem 2022 - 11:51 - Spor

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