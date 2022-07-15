Bizim Gökhan Yılmaz’dan, Mesut’a başarı dileği

Başakşehir’de dünya yıldızı Mesut Özil sevinci yaşanıyor. Fenerbahçe’de beklediği, hak ettiği süreleri bir türlü bulamayan ve çok sevdiği, tuttuğu takıma veda eden yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul ekibi ile 1+1’lik anlaşma sağladı. Başakşehir ekibinin sosyal medya ekibinde yer alan ve gazetemizde stajını tamamlayan Gökhan Yılmaz, Mesut Özil gibi bir futbolcu ile çalışacak olmasının mutluluğunu yaşıyor. Yıllardır önemli futbolcuları bünyesine katan, İstanbul takımları, Trabzon ve Bursaspor dışında Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Başakşehir’de forma giyecek olan Mesut Özil kendisi için yeni bir sayfa açacağını belirtti.