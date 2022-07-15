Bu topla fileler havalanacak

Türkiye Futbol Federasyonu ve global spor markası PUMA, yeni bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu. 2022-23 futbol sezonunun başlangıcıyla beraber PUMA, Türkiye futbol liglerinin resmi top sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında, bu yıl Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonlarında oynanacak tüm maçların resmi futbol topu PUMA ORBITA oldu.