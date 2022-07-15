Araba alamadığımız gibi artık ehliyet de alamayabiliriz 

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sürücü Kursları Sektörü, maliyet artışlarına bağlı olarak gelişen ehliyet fiyatı artışlarını görüşmek üzere toplantıda geçtiğimiz ay bir araya gelmişti. 15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli başkanlığında toplanan komite toplantısına sürücü kurslarının yetkilileri yoğun ilgi göstermişti. Toplantıda sürücü kursu girdi maliyetlerinde son 6 aylık dönemde ciddi artışlar meydana geldiği ifade edilerek Kasım 2021’de belirlenmiş olan ehliyet fiyatlarının geçerliliğini kaybettiği vurgulanmıştı. Yapılan toplantıda ehliyet fiyatlarının 1 Temmuz 2022 itibariyle revize edilmesi ile ilgili genel mutabakat sağlanmış ve zam kararı alınmıştı.

“BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOK”

Toplantıda alınan zam kararı yürürlüğe girdi. Fiyat artışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KOTO Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz geçtiğimiz aylarda 3 bin TL ile 3 bin 500 TL arasında değişen B sınış ehliyet ücretinin tahmini olarak 4 bin TL ile 4 bin 500 TL arasında satışa sunulacağını ifade etti. Belirlenen fiyatlara tepki beklemediklerini ifade eden Yılmaz, “Herkes aynı şartları yaşıyor. Önceki fiyat aralığı belirlendiğinde akaryakıt 9 TL’den satılıyordu şimdi ise 30 TL’ye dayandı. Daha dün asgari ücrete zam geldi. Bizim tahmin ettiğimiz rakamlar bile maliyetleri karşılayamayacak düzeyde. Şu an için başka alternatifimiz yok” ifadelerini kullandı.

“AYNI PARAYI KAZANMAK İÇİN 9 BİN YAPMALIYIZ”

Akaryakıt zammı oranında zam yapmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, “Asgari ücrete daha geçtiğimiz gün yüzde 30 zam geldi. Akaryakıta son 6 ayda yüzde 225’in üzerinde zam geldi. Bizim aynı oranlarda zam yansıtmamız mümkün değil. Sadece yakıt üzerinden endekslediğimizde kasım ayında kazandığımız paranın aynısını kazanmak için ehliyet ücretini 9 bin TL’ye yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

“ALACAKLAR YILBAŞINDAN ÖNCE ALSIN”

Sürücü kurslarına olan talepleri de değerlendiren Yılmaz, “Temmuz ve ağustos ayları üniversite sonrasına denk gelen aylar. Zaten bu aylarda talep oluşuyordu. Bunu biz kasım ve aralık sonrası anlarız. Yılbaşında tekrar bir ücret zammı olacak. Birçok tarife revize edilecek. Yılsonunda enflasyonun pik yapacağı düşünülüyor. Yılbaşından önce ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermesini şiddetle tavsiye ederim. Devlet her yılsonunda bir sonraki yılın ehliyet harçlarını revize ediyor. Çok ciddi bir artış olabilir” şeklinde konuştu.