15 Tem 2022 - 11:53- Gündem G: 15 Tem 2022 - 11:55

Kocaeli'den ülke ekonomisine 72 milyon TL tarım katkısı

Kocaeli'de toplam 18 bin 220 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 72 milyon 550 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor
Kocaeli'den ülke ekonomisine 72 milyon TL tarım katkısı mask
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “DSİ ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olup bir markadır. DSİ’nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikârdır.  Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız.

18 MAYIS TARİHİNDE BAŞLADI

Bu kapsamda Kocaeli’de 18 Mayıs tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 18 bin 220 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan Akca, Kocaeli’de toplam 18 bin 220 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 72 milyon 550 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca Akca, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.
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15 Tem 2022 - 11:53 - Gündem

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