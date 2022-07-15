Emlak Kulübü'nden üyelerine eğitim semineri

Geçtiğimiz aylarda Fuat Özdağ başkanlığında kuruluşu gerçekleştirilen ve kısa sürede ülke genelindeki emlak sektörü çalışanlarını tek çatı altına toplamayı başarabilen Emlak Kulübü Derneği yönetimi, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Emlak Kulübü Derneği yönetimi, ülke genelindeki emlak sektöründe isim yapmış Eğitmen ve Yazar Kürşat Tuncel'i sektörle ilgili seminer vermek üzere Gebze'ye davet etti. Emlak kulübü yönetimi, seminerin üyeleri açısından çok faydalı olacağına inandıklarını kaydederlerken 19 Temmuz 2022 Salı günü saat 10.00 ile 13.00 arasında Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

SERTİFİKA VERİLECEK

'' Emlak Danışmanının 365 günü'' başlıklı eğitimde Tuncel'in satış teknikleri hakkında geniş bilgi sunumunda bulunacağını belirttiler. Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ, seminerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, eğitimin önemine dikkat çekerek, Kocaeli'de ilk defa Kürşat Tuncel tarafından emlak sektörü ile ilgili verilecek olan eğitimin kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ve katılımcılara sertifika verileceğini söyledi. Kürşat Tuncel ise Kocaeli'nde ilk kez olarak emlak danışmalığı konusunda sektör çalışanlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını aktararak, seminerde çok kazandıran teknikleri ve 365 gün sistemini çalışacaklarını hatırlattı.