15 Tem 2022 - 11:55- Ekonomi G: 15 Tem 2022 - 11:56

Zeytinoğlu, sanayi üretimi endeksini olumlu buldu

Sanayi üretimi verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi endeksi mayıs ayındaki bayram tatiline rağmen beklentilerin üzerinde geldi” dedi
Zeytinoğlu, sanayi üretimi endeksini olumlu buldu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu,  “Sanayi üretim endeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 0.5, yıllık ise yüzde 9.1 arttı. Sanayinin alt sektörlerine baktığımızda; yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı” dedi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünlerde görülen yıllık bazda yüzde 45.6’lık artışa dikkat çekti. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi, mayıs ayındaki bayram tatiline rağmen beklentilerin üzerinde geldi. Katma değerli üretim açısından yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 45.6’lık artışı olumlu değerlendiriyoruz. Alt kalemlerde ise imalat sanayindeki yüzde 10.7 artış önemli. Ayrıca sermaye malı üretiminde de yıllık bazda yüzde 17’lik bir artış olması da geleceğe yönelik yatırımlar açısından sevindirici bir gelişme. Dayanıksız tüketim malı üretiminde görülen yıllık yüzde 15.2’lik artışı ise tüketme gücümüzü göstermesi yönünden değerlendirilebiliriz” ifadelerini kullandı.
# bir, tarafından, başkanı

15 Tem 2022 - 11:55 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.056.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
En iyi dijital banka ödülü mask
En iyi dijital banka ödülü
Zeytinoğlu, sanayi üretimi endeksini olumlu buldu mask
Zeytinoğlu, sanayi üretimi endeksini olumlu buldu
Teksüt kalitesini düzenli ve sürekli eğitime borçlu mask
Teksüt kalitesini düzenli ve sürekli eğitime borçlu
Kuveyt Türk'ten danışmanlık hizmeti mask
Kuveyt Türk'ten danışmanlık hizmeti
Sendeo büyüyor mask
Sendeo büyüyor
ING’den iş kredisi mask
ING’den iş kredisi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL