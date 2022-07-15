Zeytinoğlu, sanayi üretimi endeksini olumlu buldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 0.5, yıllık ise yüzde 9.1 arttı. Sanayinin alt sektörlerine baktığımızda; yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı” dedi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünlerde görülen yıllık bazda yüzde 45.6’lık artışa dikkat çekti. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi, mayıs ayındaki bayram tatiline rağmen beklentilerin üzerinde geldi. Katma değerli üretim açısından yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 45.6’lık artışı olumlu değerlendiriyoruz. Alt kalemlerde ise imalat sanayindeki yüzde 10.7 artış önemli. Ayrıca sermaye malı üretiminde de yıllık bazda yüzde 17’lik bir artış olması da geleceğe yönelik yatırımlar açısından sevindirici bir gelişme. Dayanıksız tüketim malı üretiminde görülen yıllık yüzde 15.2’lik artışı ise tüketme gücümüzü göstermesi yönünden değerlendirilebiliriz” ifadelerini kullandı.