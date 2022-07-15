Teksüt kalitesini düzenli ve sürekli eğitime borçlu

Teksüt, üretim aşamasından ürünlerin perakende noktasında tüketiciye ulaşması aşamasına kadar süt ve süt ürünlerinin kalitesini ve damak tadını korumak için kalite yönetimi ve eğitim çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Teksüt hem kendi çalışanlarını hem de iş birliği içinde bulunduğu süt üreticilerini bilgilendiriyor, eğitim çalışmaları düzenliyor.