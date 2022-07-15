Kuveyt Türk'ten danışmanlık hizmeti

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, teknolojik çözüm ve hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kuveyt Türk, bankacılık sektörü için geliştirdiği “kamu ihaleleri veri analizi hizmeti” sayesinde müşterilerine, kamu ihale kurumlarının yayınladığı ihalelerle ilgili öngörülü dijital danışmanlık hizmeti sunuyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Bu hizmeti yerli ve milli yazılımımız olan BOA - Bankacılık Platformu üzerinden sunuyoruz” dedi.