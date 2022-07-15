15 Tem 2022 - 11:57- Sağlık G: 15 Tem 2022 - 11:59

Sıcak çarpması çalışanlarda sakatlığa ve ölüme neden olabiliyor!

Yaz yaklaştıkça ve günler uzadıkça, sıcak havalarda dışarıda ya da kapalı ortamlarda çalışmanın tehlikeleri de artıyor. Özellikle vücut sıcaklığı kontrol edilemediğinde ortaya çıkan sıcak çarpması, çalışanlarda ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.
Sıcak çarpması çalışanlarda sakatlığa ve ölüme neden olabiliyor! mask
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Yaz mevsimi tatil yapacaklar için deniz, kum ve güneş üçlüsünü getirirken sıcak havalarda veya ortamlarda çalışanlar için ise birçok riski ortaya çıkarıyor.  Güneşe ve ışınlarına direkt maruz kalınması, sıvı kaybının önlenememesi, çalışılan ortamın aşırı sıcak ve hava akımının yeterli olmaması ile çalışanların kalın ve sentetik kıyafetler giymesi gibi nedenlerin sıcak çarpmasına yol açtığını aktaran Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, çalışanların aşırı sıcak havalarda rahat çalışabilmeleri için işverenlerin bazı önlemleri erken dikkate alması gerektiğini, aksi takdirde sıcak çarpmalarında can kaybı oranlarının çok yükseldiğini belirtiyor.

Sıcak çarpması ölüme neden olabiliyor

Havalar gittikçe ısınıyor ve sıcak havalarda çalışmak ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu koşullara maruz kalındığında ise genellikle 36°C ile 38°C arasında olan vücut sıcaklığı normalin üzerine çıkıyor ve vücudun iç sıcaklığını kontrol edememesi ısı stresine yol açabiliyor. Özellikle vücut ısısının 10 ile 15 dakika içinde 41 derece veya daha yükseğe çıkmasının acil tedavi sağlanmazsa çalışanlarda sıcak çarpmasını meydana getirdiğini de aktaran Murat Şengül, ölüme veya kalıcı sakatlığa neden olabilen bu tehlikenin önüne geçmek için işletmelerin ve çalışanların dikkat etmesi gereken ipuçlarını sıralıyor.

1-Çalışma ortamı klimatize edilmeli. 

Çalışma ortamı klimatize edilmeli ve iklimlendirmesi olmayan bölgelerde doğal hava akımı sağlanmalıdır. Çalışılan bölgeye direkt güneş ışınlarının gelmesi engellenmelidir. Dış ortamlarda çalışan personelin de daha serin saatlerde çalışması sağlanmalı, ağır işler mümkün olduğunca daha az sıcak günlere kaydırılmalıdır.

2. Çalışan kıyafetleri ortama uygun olmalı. 

Çalışma kıyafetleri rahat, ince ve ısı tutmayan nitelikte olmalı, sentetik kıyafetler giyilmemelidir. Özellikle ayakkabı, tulum, baret ya da eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların çalışma ortamındaki sıcaklık derecesine uygun özellikli olanları seçilmeli, aşırı sıcak nedeniyle çalışanların emniyet ekipmanlarından vazgeçmelerine olanak tanınmamalıdır.

3. Sıvı kaybı önlenmeli. 

Günlük sıvı tüketimi artırılmalı, kişiler susama hissi olmadan su içmeye teşvik edilmelidir. Vardiyalar normalden daha sık aralıklarla mola verilecek düzene göre ayarlanmalıdır.

4. Çalışan sağlık durumu takip edilmeli. 

Hipertansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, tiroid bezinin fazla çalışması gibi metabolik rahatsızlığı olanlar, astımlılar ve diğer kronik hastaların tedavileri gözden geçirilmeli ve doktorlarıyla bağlantı kurmaları, kullandıkları ilaçları kontrol ettirmeleri istenmelidir.

5. Yiyecek tüketimine dikkat edilmeli. 

Yemek verilen iş yerlerinde hafif, sindirimi kolay, mevsime uygun menüler hazırlanmalıdır.

# ile, sağlık, Deniz, tatil, Sıcak

15 Tem 2022 - 11:57 - Sağlık

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