15 Tem 2022 - 12:21- Gündem G: 15 Tem 2022 - 12:23

İkinci el araç piyasasında son durum: Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek

İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek. Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak" dedi.
İkinci el araç piyasasında son durum: Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç satışında ciddi beklentilerinin olduğunu fakat son günlerde otomotiv sektöründe durgunluk yaşandığını belirtti. Batı, "Bayram sonrası ticaret merkezimizi gezen insanlar vardı ama bunun yansıması bir hafta sonra olur. Önce insanlar araçları gezer, görür ve test ederler. Sonra tespit ettikleri araçların muadillerini araştırırlar ve daha sonra tekrar almaya gelirler. Bu da bir hafta içerisinde etkisini gösterir. Haziranın ilk haftalarındaki hareketlilik ve yoğunluğu bekliyoruz" dedi.

"UKRAYNA'DA KABLOLARIN ÜRETİLDİĞİ FABRİKA VURULDU"

İkinci el araç fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin çip krizi ve kablo tedariği sorunu olduğunu vurgulayan Batı, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el araçların kesin artış sebebi, sıfır araçların otomobil bayilerinde yeterince olmamasıdır. Bunun sebebi de çip ve kablo tedariği sorunudur. Amerika, Çin ve Tayvan'da dünyada en büyük çip üreten fabrikalar bulunuyor. Buradaki fabrikalar kısıtlamaya gittiler. Kullanılan maddelerin, kimyasalların yeterince dünyadan temin edilemediğini, mal bulmada sıkıntı yaşadıklarını söylediler ama bence altında art niyet var. Üretimi daraltarak, ürettikleri mamulleri birkaç katına satmak istiyorlar. Bir de Ukrayna'da vurulan kablo fabrikası var. Kablo fabrikasını vatandaşlarımız elektrik kablosu gibi sanıyorlar, aslında hiç öyle bir şey değil. Araçlarda kullanılan özel kablolar vardır, bu kabloların üretildiği fabrika vurulduğu için bu iki ana girdiden eksiklik olunca araç üretimi az oluyor."

"BU İNDİRİMİ KİMSE BEKLEMESİN"

Elektrikli araçlarda ÖTV indirimine gidildiğini kaydeden Batı, "Devlet elektrikli araçlarla ilgili ÖTV indirimine gitti, bu iyi bir şey. Bu durum, kendi üreteceğimiz TOGG'un satışına pozitif şekilde yansıyacak. TOGG'un fiyatı makul şekilde kalacağı için ülkemizdeki insanların araca ulaşımı ya da ihraç ettiğimizde dünyadaki satılacağı ülkelerde araca ulaşım daha ekonomik olacak. Dizel, LPG'li veya benzinli hiçbir araçta ne ÖTV ne de KDV indirimi var. Bu da zaten olmaz. Örneğin otomobil bayisi 100 araç bekliyor ama 20 araç geliyor. 100 araç satılmak için isteniyorsa ve 20 geliyorsa devlet olmayan aracın nasıl indirimini yapabilir ki? Bu doğru bir şey değil. Bu indirimi de kimse beklemesin" şeklinde konuştu.

"EYLÜL VE EKİM AYINA KADAR PİYASA BÖYLE GİDECEK"

Fahrettin Batı, vatandaşların araç fiyatlarının düşmesini beklediğini belirterek, "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek. Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak. Bayilerdeki sıfır araç fiyatları her şeyin belirleyicisidir. Bir de bayilere ne kadar otomobil geleceği de önemlidir. Döviz ve altında ciddi hareketlilik yok. Onun için bu cümleyi kullanıyorum, ciddi artış olmayacağını söylüyorum. Ama dövizde ciddi artış olursa, araç fiyatlarında artış yaparlarsa yine artışlar devam eder" dedi.

# bir, başkanı, Kurban Bayramı

15 Tem 2022 - 12:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.056.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Emlak Kulübü'nden üyelerine eğitim semineri mask
Emlak Kulübü'nden üyelerine eğitim semineri
Kocaeli'den ülke ekonomisine 72 milyon TL tarım katkısı mask
Kocaeli'den ülke ekonomisine 72 milyon TL tarım katkısı
Dilovası'nda 6.988 m² arsa icradan satılacak mask
Dilovası'nda 6.988 m² arsa icradan satılacak
Darıca'da 116 m² 4+1 dubleks daire icradan satılık mask
Darıca'da 116 m² 4+1 dubleks daire icradan satılık
"CHP iktidarında gençler hayata borçlu başlamayacak" mask
"CHP iktidarında gençler hayata borçlu başlamayacak"
Başkan Hürriyet’ten 15 Temmuz Mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten 15 Temmuz Mesajı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL